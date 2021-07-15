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Общество15 июля 2021 18:43

Мэрии Новороссийска запретили покупать телевизор почти за 2 миллиона рублей

Закупка была отменена
Ева МУР
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Покупка отменена

Покупка отменена

Мэрия Новороссийска отменила закупку светодиодного экрана за почти 2 миллиона рублей. Планировалось, что этот телевизор повесят прямо перед входом в здание мэрии. На экране должны были транслировать выпуски городских новостей и важные объявления властей. Но в прокуратуре Новороссийска посчитали, что для городского бюджета это слишком дорогостоящее приобретение и вынесли предостережение.

- Заказчик отменяет лот "Монтаж светодиодного экрана", - говорится в соответствующем документе.

К слову, несостоявшаяся закупка датирована 5 апреля 2021 года.

Напомним, ранее прокуратура Новороссийска вынесла предостережение городскому водоканалу, который собирался купить дорогой автомобиль бизнес-класса за бюджетный счет. Тогда лот тоже был отменен.