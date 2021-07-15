В Сочи открыли первый в России COVID-free пляж

Отдыхать можно в безопасности Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи заработал пляж, свободный от коронавируса. Чтобы на него попасть, на входе нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на ковид. Впустят позагорать в безопасности также переболевших инфекцией, но при наличии справки.

- Это пляж с развитой инфраструктурой. Но главное его преимущество - безопасность, - рассказала в четверг, 15 июля, замглавы города Ирина Петухова.

Напомним, с 1 августа заселиться в гостиницы, отели, санатории и пансионаты можно при наличии прививочного сертификата или ПЦР-теста. Но в течение трех дней турист обязан будет сделать прививку от коронавируса. Для этого на курортах Краснодарского края откроют дополнительные пункты вакцинации.