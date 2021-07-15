Цены на отдых в Сочи стали ниже турецких

Отдыхать дешевле в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи отдыхать дешевле, чем в Турции. Такой вывод сделали в Ассоциации туроператоров России.

- Самый доступный тур на двоих в отель "все включено" на 10 ночей стоит сейчас чуть больше 50 тысяч рублей. Аналогичный тур в Сочи можно купить за 30 тысяч с небольшим, - сообщают туроператоры.

Однако в АТОРе уверены, что это не спасет ситуацию, вызванную введением ограничений на курортах Краснодарского края. По данным туроператоров, желающих отдыхать на Черноморском побережье этим летом стало на порядок меньше.