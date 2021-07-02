При заселении в гостиницы Кубани ПЦР-тесты не потребуются детям до 14 лет

Запрет на отдых в регионе для гостей без прививки распространяется только на взрослых

В Краснодарском крае с 1 июля введены новые правила пребывания для гостей региона. Заселиться в отели могут только граждане с отрицательным ПЦР-тестом или справкой о том, что они перенесли коронавирус. А с 1 августа пребывать в отелях и здравницах Кубани смогут только люди с сертификатом о пройденной вакцинации.

Однако эти правила не коснутся детей до 14 лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Дополнение к правилам въезда на Кубань для гостей региона

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Кубани

- Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно, - уточняют в администрации.

Соответствующие изменения подписал глава края Вениамин Кондратьев.

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