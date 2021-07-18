На Кубани напавшего на девочку льва держали незаконно

Фото: instagram.com/san_mariino/

16 июля 13-летняя девочка приехала погостить с родителями на базу отдыха в село Марьино. Там находился вольер с дикими животными. Школьница пошла к забору и решила сфотографироваться со львом, как тогда животное накинулось на нее и поцарапало руку.

Сейчас Следственный комитет начал проверку по данному факту.

- Пострадавшую госпитализировали. По данному факту назначена проверка, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следкома Кубани.

Также известно, что владельцы базы отдыха держали льва незаконно.