В Тимашевске в пожаре сгорела квартира многодетной семьи

Женщине с тремя детьми необходима помощь Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

ЧП в многодетной семье произошло субботним утром 17 июля. Дом, в котором проживает мать с тремя детьми, многоквартирный в три этажа и находится в микрорайоне на окраине Тимашевска. О пожаре сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона узнали в начале одиннадцатого, когда тревожный сигнал поступил диспетчеру. Спустя минуту на место ЧП выехали пожарные. Повезло, что часть находится всего в двух кварталах от места горения, путь занял всего две минуты.

Вот так теперь выглядит квартира многодетной семьи Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

- В 10:20 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в 3-х этажном жилом здании на площади 10 м2. В 10:22 пожар удалось локализовать, а в 10:25 ликвидировали последствия пожара, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что к тушению пожара привлекались от МЧС 9 человек личного состава, 2 единицы техники. Было подано 3 ствола высокого давления и 2 звена газодымозащитной службы.

Все ценные вещи уничтожены Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Местные жители корреспонденту «КП» рассказали, что в квартире проживала женщина с тремя детьми – полутора, шести и тринадцати лет. Сейчас погорельцам необходима помощь: вещи, посуда, мебель. Но в первую очередь им нужно справиться с расчисткой помещения. Номер хозяйки квартиры: 8988-368-00-87 (Наталья).

Напомним, в пятницу вечером, 16 июля, в Тимашевске сгорело общежитие при мужском Свято-Духове монастыре. В муниципалитете до пожара в этот день был введен особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры, палить мусор. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено наказание в виде административного штрафа.