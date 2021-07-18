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Происшествия18 июля 2021 21:12

Второй пострадавший от взрыва газа в гостинице Геленджика скончался

Родственники готовят похороны
София ФОМЕНКО
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Так выглядела улица после взрыва

Так выглядела улица после взрыва

Напомним, трагедия в гостинице Геленджика случилась 13 июля. Там взорвался газ – снесло первый этаж отеля, выбило стекла в соседних зданиях, пострадали пять человек, на месте нашли тело одного погибшего.

Сегодня, 18 июля, стало известно о гибели одного из пострадавших. У мужчины были ожоги, несовместимые с жизнью. Врачи пытались спасти его до последнего, но не смогли.

- Второй пострадавший скончался, родственники уже готовят похороны, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.