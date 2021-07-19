Во время пожара в Анапе из столовой эвакуировали 11 газовых баллонов

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Напомним, в ночь на 19 июня в станице Благовещенской загорелась торговая точка, прилегающая к столовой. Огонь распространился на 1000 квадратных метров. По данным прокуратуры, имелась угроза распространения возгорания на гостиницу «Сиета», из нее сразу же эвакуировали 33 человека. А из столовой, чтобы избежать взрыва, эвакуировали 11 газовых баллонов.

В надзорном ведомстве назвали предварительные причины возгорания.

- Рассматривается короткое замыкание в одной из торговых точек, погибших и пострадавших нет, ущерб в настоящее время устанавливается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.