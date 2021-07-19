В Краснодаре из-за жары усилят патрулирование городских водоемов

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Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил усилить патрулирования городских водоемов. Об этом он заявил на планерном совещании 19 июля.

- Мы постоянно говорим о том, что ни на Затоне, ни на реке Кубани у нас не отведено мест для купания. Ни Роспотребнадзором, ни другими федеральными службами разрешения купаться нет, - сказал Перышов.

Глава города добавил, что жара будет держаться в Краснодаре еще несколько дней, поэтому нужно организовать работу сотрудников полиции и казачества не только в выходные, но и в будние дни.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре студентка колледжа утонула в реке. Девушка состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ей было 17 лет. Также а выходные в краевом центре пропали трое подростков, купавшихся в Кубани. Спасатели уже обследовали русло реки от Затона до станицы Марьянской.