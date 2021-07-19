На Кубани возбудили уголовное дело после нападения льва на ребенка

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Напомним, несчастный случай произошел вечером 16 июля на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. Девочка подошла к клетке с двумя львами, чтобы сделать фото. Как только она прикоснулась к вольеру, животное ударило школьницу по руке.

В результате девочку с расцарапанной рукой увезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Травма оказалась незначительной.

Однако ситуацией заинтересовались следователи. Они выяснили, что у 50-летнего владельца базы отдыха отсутствовала лицензия на содержание диких животных.

- В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, - заявляет пресс-служба Следкома Кубани.