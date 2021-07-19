Справедливороссы предлагают вести на юге России черноморскую сиесту

Дмитрий Гусев побывал в Анапе и сообщил, что будет добиваться введения сиесты в регионе

Руководитель центрального аппарата партии Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев побывал в Анапе с рабочим визитом и обсудил с аграриями и местными властями курортный сезон и виноделие в регионе. Озвучил Гусев и свое новое предложение – ввести на курортах Кубани черноморскую сиесту.

- В ближайшие недели синоптики обещают до 45 градусов жары в Анапе. Не спасает даже море – вода уже прогрелась до плюс 28. Считаю, что введение черноморской сиесты станет справедливым решением не только для туристов, но и прежде всего для жителей края, - сообщил Гусев. - Возможны два варианта сиесты: работать с 8 до 12 дня, а перерыв сделать с 12 до 16 и работать еще несколько часов. Или рабочий день может начаться в 6 утра и продлиться до 13-00. Мы планируем провести опрос жителей, как удобнее людям будет работать. На юге, считаю, нагрузка на организм человека, на сердечно-сосудистую систему огромная. Об этом говорит печальная статистика растущих смертей от заболеваний такого характера в летние месяцы. Поэтому в ближайшее время планирую вынести на обсуждение руководства партии справедливое предложение о введении черноморской сиесты и принятии решений на законодательном уровне. На мой взгляд, справедливо будет ввести закон о специальном распорядке рабочего дня на юге России в летние месяцы.

Также Дмитрий Гусев отметил, что людям в Анапе должно быть безопасно, комфортно и недорого.

- Сегодня администрация Анапы активно борется с застройкой земель в водоохранной зоне и виноградников. И мы будем поддерживать эту инициативу. Человек, приехав на отдых, к примеру, из спального района Челябинска, не должен оказаться в другом таком же густонаселенном спальном районе в муравейнике не берегу моря, - подытожил Гусев.