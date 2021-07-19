На Кубани нашли в реке тело утонувшей школьницы

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Несчастный случай произошел 17 июля в Юбилейном микрорайоне города. Там 14-летняя школьница пришла купаться к реке вместе с подружкой. Они зашли в воду обе, их стало уносить течением. Однако младшей удалось выбраться, а старшую унесло совсем далеко.

Поисковые работы шли двое суток. 19 июля спасатели обнаружили тело пропавшей девочки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Это уже не первый случай пропажи людей в реке Кубань. На днях там же утонула 17-летняя студентка колледжа.