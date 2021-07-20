В Краснодаре задержали мужчину, который стрелял в своих соседей

Фото: пресс-служба полиции Краснодара

Напомним, в ночь на 18 июля во дворе многоэтажки по улице Командорской случилась потасовка между соседями. Мужчина просил своих соседей не шуметь, однако те начали скандал, а один из них достал травматический пистолет и выстрелил. Пострадавший получил не менее трех пуль, однако госпитализация ему не потребовалась.

После полиция начала искать обидчика, но того не было ни дома, ни у друзей. Задержать нарушителя удалось на границе со Ставропольским краем. Мужчина пытался сбежать в качестве попутчика.

- Задержанным оказался 35-летний житель Чеченской Республики. Он пытался покинуть регион, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции Краснодара.

У мужчины есть лицензия на оружие, однако это не освобождает его от ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.