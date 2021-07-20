Сайт Скорой помощи Новороссийска заблокируют из-за порномедсестры

Фото: скриншот сайта Скорой помощи Новороссийска

В Новороссийске хакеры взломали сайт Скорой помощи и разместили на нем объявление об услугах порномедсестры. Позже стало известно, что атаке хакеров подвергся сайт старой станции, который сейчас уже не используется. Этот портал в ближайшее время заблокируют.

- Администрация медучреждения сообщает, что в настоящий момент Национальный координационный центр работает над блокировкой сайта-двойника, - уточняют в Городской больнице №1 Новороссийска по поводу этого инцидента.