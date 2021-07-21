В Краснодаре без холодной воды остались 1000 человек, в том числе 330 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре произошла авария при земляных работах. На улице Мира повредили трубопровод диаметром 300 мм.

- Подача прекращена на улицах Мира, Кубанская набережная, Фрунзе, Кирова, Орджоникидзе. В зону отключения попали восемь многоквартирных и 16 частных домов, а также Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн. Без холодной воды остались жители около 1000 человек, в том числе 330 детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

Для жителей направлены автоцистерны с технической воды. Они будут располагаться по улице Кирова, 9.

Устранить аварию и включить воду обещают к 15 часам дня.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на подстанциях.