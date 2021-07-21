Два дня подряд на Кубани умирают по 27 человек с подтвержденным коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Показатели заболевания коронавирусом на Кубани каждый день растут с небывалой скоростью. Если год назад 21 июля в регионе было 78 заболевших COVID-19, то сегодня выявили 245 новых случаев.

Самыми зараженными городами за сутки стали Краснодар, Геленджик и Горячий Ключ.

Вместе с ростом пациентов в больницах отмечается рост летальных случаев людей с подтвержденным коронавирусом. Максимум смертей за сутки был зафиксирован в январе этого года – 22 случая, с 6 июля рекорд был обновлен – погибло 23 человек. А последние два дня на Кубани умерли по 27 человек c COVID-19.

В Краснодарском крае активно идет прививочная компания. Для коллективного иммунитета в регионе нужно вакцинировать минимум 60% населения.