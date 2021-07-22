В Краснодаре началась инвентаризация зеленых насаждений

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В краевом центре проводят инвентаризацию зеленых насаждений. В настоящее время обследовано 68% территорий от намеченного плана.

- Посчитаны все деревья на 34 улицах и в границах 196 зеленых зон. Определены их местоположение, порода, возраст и текущее состояние. Создана специальная база, в нее вносят информацию о каждом насаждении города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии добавили, что итоговую базу данных о деревьях подрядчик должен предоставить до 5 декабря.

- Важно, чтобы информация о зеленых насаждениях на территории Краснодара была "живой". А данные оперативно обновлялись: каждое вырубленное дерево из нее исчезало, а посаженное - появлялось, - отметили в общественном совете по озеленению.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Мариинском бульваре в Краснодаре высадят 70 новых деревьев и более тысячи кустарников.