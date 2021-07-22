Кубань на 50% выполнила план по вакцинации от коронавируса

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В Краснодарском крае вакцинировалось 50% населения от намеченного плана. Для коллективного иммунитета нужно сделать прививки не менее 60% взрослым, то есть 2,7 млн жителям.

- На Кубани привились более 1,3 млн жителей, еще как минимум нужно привиться такому же количеству людей. Получить вакцину можно в 332 пунктах на Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край оказался в числе лидеров по темпам массовой вакцинации населения. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Также Голикова добавила, что регионы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%.

Напомним, на Кубани для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернули 5561 койку в 24 инфекционных госпиталях. На сегодняшний день занято 4,5 тысячи мест.