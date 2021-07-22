Жители Кубани могут обратиться в Кадастровую палату по телефону «горячей линии»

Фото Кадастровой палаты региона

24 июля ежегодно отмечается День кадастрового инженера. В преддверии праздника краевая Кадастровая палата организовала «горячую линию». Специалисты провели консультации для кадастровых инженеров, а также ответили на вопросы граждан.

- По телефону эксперты всегда могут объяснить, какие документы необходимо подготовить для оформления недвижимости, помогут составить и заполнить необходимые формы, - сообщили « Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты.

Обратиться за дополнительной информацией в отношении консультационных услуг, можно по телефона 8-861-992-13-02 (добавочный 2060 или 2061), либо отправив письмо на адрес электронной почты: uslugi-pay@23.kadastr.ru.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Кубани забыли порядка 40 тысяч документов на недвижимость. При обращении в офис по месту хранения можно получить невостребованные документы сразу, в тот же день. Если забытый пакет документов находится в другом регионе, можно обратиться в ближайший территориальный отдел филиала подать заявление на выдачу невостребованных документов бесплатно.