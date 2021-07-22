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22 июля 2021 15:42

Олимпийская чемпионка - о перспективах на медали Токио: «Кубанские спортсмены талантливые»

Людмила Чернова прокомментировала участие на Играх легкоатлета из Краснодарского края
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
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Людмила Чернова будет болеть за легкоатлетов

Людмила Чернова будет болеть за легкоатлетов

Олимпиада в Токио стартует завтра, 23 июля. Краснодарский край на ней представит 21 спортсмен. Одним из них будет легкоатлет Сергей Шубенков, представитель краевой Федерации в этом виде спорта. Как известно, возглавляет ведомство сейчас бывшая министра спорта Кубани Людмила Чернова. Прославленная спортсменка 1980 году принесла золотую медаль в копилку сборной СССР на Играх в Москве.

- У нас не принято делать прогнозов, но Сережа талантливый парень, - сказала Людмила Чернова в эксклюзивном разговоре с "КП" - Кубань".

Напомним, с поста главы минспорта она ушла после серии уголовных дел, возбужденных по статье о превышении должностных полномочий. Людмиле Черновой в вину ставили незаконное субсидирование футбольного и хоккейного клуба "Кубань". Однако дела были прекращены, а чемпионка получила право на реабилитацию.