Эколог рассказал, когда прекратится массовое нашествие медуз в Азовском море

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На побережье Азовского моря Кубани одни происшествия – то вода станет зеленого цвета, то запретят купаться из-за шторма, то температура поднимется до некомфортных 30 градусов. Но пока в этой гонке страшилок побережья лидируют медузы. К середине лета они заполонили собою весь пляж и пока сдаваться не собираются.

- Корнероты (медузы) покинут море как только станет прохладнее, ближе к осени. Сейчас же у них самый сезон, - рассказал «КП»-Кубань» биолог-эколог Вениамин Голубитченко.

Отметим, что кроме антиэстетики, медузы несут за собой и опасности. Многие из них крайне ядовиты, их клетки прожигают кожу ядом. Особо опасны крупные особи и те, что водятся далеко от берега.