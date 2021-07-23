Врач рассказал о состоянии шестерых пострадавших в ДТП под Анапой

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Напомним, что накануне в Сукко водитель иномарки вылетел на тротуар и на скорости снес шестерых пешеходом, трое из которых – дети. Все они с травмами попали в больницу.

Врач-травматолог рассказал о состоянии пострадавших.

- Трое взрослых и трое детей находятся в больнице. Одному ребенку 2 года, двоим по 9. При поступлении все пострадавшие были в ясном сознании, стабильном состоянии в реанимационных интенсивных мероприятиях не нуждались, - сказал Артем Айрапетян.

Главный травматолог Анапы добавил, что у двух взрослых сломаны плечевые кости, не требующие хирургических вмешательств. Прогнозы благоприятные, медики продолжают следить за состояние пострадавших в ДТП.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пенсионер, сбивший людей, рассказал свою версию случившегося.