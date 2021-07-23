Из-за паводка на федеральной трассе Джубга – Сочи организовано реверсивное движение. Сейчас на месте дежурят полки ДПС.

- На участке около ЖК «Морская Симфония» временно организовано реверсивное движение, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье»

Отмечается, что на месте дежурят сотрудники ДПС и специалисты дорожных служб. Из-за мощного ливня из берегов вышло сразу несколько рек. Сразу в нескольких районах Сочи завыли сирены. Они предупредили местных жителей о возможной эвакуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Сочи 23 июля 2021: вода заливает жилые дома, а машины уносят бурные потоки

Наводнение в Сочи 23 июля 2021 уже стало кошмаром для местных жителей (подробнее).