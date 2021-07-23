Наводнение в Сочи 23 июля 2021: вода заливает жилые дома, а машины уносят бурные потоки

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Наводнение в Сочи 23 июля 2021 было ожидаемым. О том, что на курорт надвигаются мощные ливни и грозы, синоптики предупреждали еще накануне. Местные власти сразу закрыли все пляжи, а специалисты обследовали русла рек на предмет засоров.

Именно они стали причиной предыдущего наводнения. Оно случилось в начале месяца. Тогда люди ходили по горло в воде, а вещи и машины уносило бурным потоком в море.

Сейчас ситуация не такая критическая. Только местные жители уже бьют тревогу. За несколько часов на курорте выпала почти месячная норма осадков.

- Топит все подряд. Я вышел из квартиры, а под ногами – вода, – говорит Сергей, местный житель.

На кадрах видно, как на лестничной клетке пятиэтажки плавает ковер для ног. Еще недавно он лежал у квартиры. Мощной волной его унесло вниз.

- Чтобы вы понимали, это не низ Кудепсты, а верх, – добавляет мужчина.

Вовсю воют сирены на Мацесте. Они предупреждают людей о возможной эвакуации. Вышла из берегов река в Дагомысе. Местные жители сняли ужасные кадры. За пару часов обычный двор многоэтажки превратился в огромный бассейн.

Мощный ливень парализовал движение в Адлере. Дорога в центр Сочи оказалась перекрыта. Она расположена в низине. Когда волна перевалила за ограждения, машины оказались в заточении.

На страшных кадрах видно, как автомобили буквально плывут по трассе. Но наводнение в Сочи 23 июля 2021 никак не отразилось на движении в обратную сторону. Оно открыто.

Превратилась в реку дорога на федеральной трассе на выезде из Хосты. Она не перекрыта, но движение по дороге существенно осложнилось. Водители вынуждены буквально плыть по воде.

По прогнозам синоптиков, наводнение в Сочи 23 июля 2021 не будет таким сильным, как в начале месяца: ливень на курорте прекратится в течение часа.