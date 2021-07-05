Угроза наводнения все еще есть: Синоптик рассказал, когда в Сочи прекратится супершторм

Фото: ЮРПСО.

Начался самый жаркий месяц лета. И в Сочи он начался с погодных катаклизмов. Накануне на курорте был дождь и ураганный ветер. Из-за этого огромная ветка упала на машину, погиб молодой водитель. А утром 5 июля мощный ливень снова накрыл город. Люди проснулись не от будильника, а от раскатов грома и новой атаки циклона. Как говорят метеорологи, на курорте выпало небывалое количество осадков - за 12 часов 158 миллиметров при норме 120.

- Это безусловно опасное природное явление. А в горах не исключено, что количество осадков могло быть еще больше, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. - Особенность еще в том, что эти осадки выпадают за короткое время и в каком-то очень ограниченном месте. И именно за счёт этого возникает угроза наводнения и других опасных явлений, связанных с повышением уровня воды в горных реках. В горах эти процессы намного интенсивнее. Необходимо всем руководствоваться сообщениями местных спасателей, органов МЧС и метеобюро.

По словам Александра Синенков, циклон и атмосферные фронты, которые стали причиной этих сильных дождей и высокой интенсивностью, сейчас ослабевают.

- Но в ближайшие сутки опасная ситуация сохранится, - добавляет синоптик. - Во вторник и ночью в среду к погоде пристальное внимание. В середине недели вероятность дождей начнет спадать, на черноморском побережье на выходных - она близка к нулю.

Стоит сказать, что ранее туристов напугал смерч, который вышел на берег.

Торнадо для регионов Сочи, это не такое уж и редкое явление. Опасность заключается в том, что в данном случае оно было очень интенсивным. Выход торнадо из воды на берег не часто встретишь. Примерно один раз в пять лет. За последние 15 лет два или три таких случая было, - добавляет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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