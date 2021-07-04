Видео смерчей над Черным морем: воронки выходили на сушу и валили лежаки с зонтами

Смерч у берегов Кабардинки в Краснодарском крае вызвал оторопь. Фото:@meduza_gel

Над Черным морем пронесся ураган. В Ялте снова затопило некоторые улицы города, в поселке Куйбышево Бахчисарайского района погибла женщина. А в Краснодарском крае разыгрались смерчи.

Вихри появился сразу в нескольких районах. В Кабардинке, что под Геленджиком, туристы начали снимать смерч на видео.

- Как дела? А у нас вот так! - говорит на ролике мужчина в красной футболке. Он снял смерч на видео в море. На кадрах мужчина позирует у воронки, которая от него относительно далеко. Она покрутилась несколько минут в море и пропала.

Далее туристы в Геленджике сняли на видео смерчи. «Гуляли» вихри и в Сочи - особенно много было в Лазаревском, в районе Имеретинской бухты и в Адлере. Один из них даже вышел на берег.

Небольшой вихрь «бежал» по воде, «шагнул» на берег и пошел валить лежаки и зонты. На видео, которое появилось в сети, видно, как воронка проходит буквально в метре от спасателя. Он не успел свернуть зонт и уйти на безопасное расстояние, но смерч прошел рядом. Раскидав несколько шезлонгов, он ушел в сторону и растворился. Сильный ураган валил в Сочи деревья. На одной из улиц огромный тополь рухнул и придавил мужчину, спасти его не смогли.

Сейчас на курорте устраняют последствия непогоды.

- В настоящий момент в городе ветром повалены 34 дерева. Один погиб, один человек доставлен в больницу, - рассказали в мэрии Сочи. - Был еще один пострадавший, но он от госпитализации отказался.

Так дерево рухнуло в Адлере на улице Фрунзе, на Курортном проспекте даже затруднено движение транспорта. В некоторых районах Сочи локальные отключения и перебои с электроэнергией.

- Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме и оперативно реагируют на последствия непогоды, - пояснили в мэрии курорта. - Создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, его возглавил мэр Сочи.