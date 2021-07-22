В Сочи из-за шторма закрыли все пляжи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

22 июля в Сочи действует штормовое предупреждение. На курорт обрушился новый природный апокалипсис – сильный дождь с порывами ветра до 20 метров в секунду, а над морем проносятся смерчи. МЧС предупреждает, что могут подняться реки из берегов и начать сходить селевые массы. Такое уже было в начале июля, тогда сильно затопило Сочи и Туапсинский район.

Администрация города собрала экстренное собрание и приняла решение закрыть все пляжи на время шторма, а все городские службы перенести на усиленный режим.

- Мы приняли меры по предотвращению негативных последствий неблагоприятных гидрометеорологических явлений для объектов социального значения. Обеспечена готовность оперативных и коммунальных служб к обеспечению нормального функционирования в условиях неблагоприятных гидрометеорологических явлений, - сказал первый заместитель главы города Александр Свириденко.

Штормовое предупреждение будет действовать до 23 июля. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать меры предосторожности и отказаться от отдыха на море. Также не следует оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

О снятии запрета в администрации сообщат отдельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смерч над Черным морем 22 июля 2021: воронка пронеслась у самого берега в Сочи

Смерч над Черным морем 22 июля 2021 изрядно напугал отдыхающих. Ведь многих воронка застала врасплох во время солнечных ванн на пляже. Немало людей находилось и в воде. В какой-то момент над акваторией сгустились тучи и - закружилось-завертелось (читать далее)