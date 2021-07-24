Погода в Сочи на 24 июля 2021: стихия обещает вернуться

В Сочи снова случилось наводнение

После ночного буйства стихии, в городе выглянуло солнце. Погода в Сочи на 24 июля 2021 налаживается. Но все еще может повториться, прогнозируют метеорологи.

- На Черноморском побережье переменная облачность. На участке Джубга-Магри местами кратковременный дождь, гроза, - сообщает краснодарский гидрометцентр.

Такая неустойчивая погода сохранится как минимум до начала следующей недели, 26 июля.

Напомним, вчера, 23 июля, улицы нескольких районов курорта ушли под воду. После непрекращающегося дождя затопленными оказались Кудепста, Мацеста, Хоста и Дагомыс. Сейчас вода сошла.