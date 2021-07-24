Проклятье небес: в Сочи из-за жуткого потопа дома ушли под воду, машины несло в море, люди остались без света

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Сочи переживает второй удар за месяц. За несколько часов мощные ливни превратили курорт в огромный бассейн. Бурлящие воды даже парализовали движение на федеральной трассе.

Мощная волна накрыла дорогу из Адлера в Сочи. Водители буквально зажало в собственных автомобилях. На место сразу же прибыли спасатели и сотрудники ДТС. Они организовали на участке реверсивное движение.

- На участке около ЖК «Морская Симфония» временно организовано реверсивное движение, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

О надвигающейся стихии накануне предупреждали синоптики. Они прогнозировали на курорте мощные ливни и грозы. Только метеорологи обещали паводок прошлой ночью. В Сочи сразу объявили штормовое предупреждение. Оно действует до конца суток, 23 июля.

Местные власти сразу закрыли все пляжи, а специалисты обследовали русла рек. Из-за засоров они вышли из берегов во время прошлого наводнения – в начале июля. Тогда воды было по горло.

Сейчас ситуация не такая критическая. Хотя на курорте вовсе воют сирены. Сначала они зазвучали на Мацесте. Затем звук услышали жители остальных районов Сочи.

- Мы слышали, что нужно готовиться к эвакуации, – говорит Марина, местный житель. – Об этом объявили по сиренам.

Вода уже добралась до жилых домов. За несколько часов на курорте выпала месячная норма осадков. На кадрах видно, как машины буквально уходили под воду.

- Топило все подряд. Я вышел из квартиры, а под ногами – вода, – говорит Сергей.

На кадрах видно, как на лестничной клетке пятиэтажки плавает ковер для ног. Еще недавно он лежал у квартиры. Мощной волной его унесло вниз.

- Чтобы вы понимали, это не низ Кудепсты, а верх, – добавляет мужчина, он стоит по колено в воде.

Критическая ситуация сложилась в Дагомысе. Здесь вышла из берегов река. Она затопила дворы многоэтажек и ветеринарную клинику. Еще днем здесь выхаживали бездомных животных.

Фото: скриншот видео

- Технику уже не спасти. Но, пожалуйста, приютите животных. Собаки на стационеры. Им некуда идти, – просит о помощи Елена, хозяйка клиники.

Сейчас на курорте развернут оперативный штаб по ликвидацию последствий стихии. Сразу несколько рек вышли из берегов. Так случилось в Дагомысе, где бурные потоки сметали все подряд: от крупных деревьев до машин.

Фото: скриншот видео

Сейчас ливень прекратился. Вода в реках пошла на спад. В местах подтоплений дежурят спасатели. Они оказывают необходимую помощь населению.

Из-за мощного ливня остались без света жители Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка. Сейчас специалисты устраняют последствия разгула стихии. Подача электричества будет возобновлена в ближайшее время.