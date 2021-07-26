На Кубани сайт накажут за героизацию преступности

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Сегодня, 26 июля, на Кубани впервые осудили вора в законе за то, что он вор в законе. Под статью попал Дато Краснодарский. Его приговорили к восьми годам строгача.

Помимо этого, суд принялся и за сайт «Прайм Крайм», позиционирующий себя как портал о воровской жизни. Именно здесь неоднократно публиковались хвалебные статьи о Дато.

- По мнению суда, содержащаяся на специально созданном Интернет-ресурсе - сайте «Прайм Крайм» информация о социокультурных ценностях преступного мира, с учетом характера и разнообразия форм этих призывов, объема распространяемой информации, частоты и продолжительности её размещения, интенсивности обновлений, длительности размещения, может представлять реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству, - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Теперь сайт должен устранить все нарушения в течение месяца.