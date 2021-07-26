В Сочи введен муниципальный режим ЧС на территориях, подтопленных ливнями

Фото: sochi.ru.

В Сочи введен муниципальный режим ЧС. Это сделано в зонах, подтопленных после ливней, где сошли сели. Всего последствия стихии ликвидируют 470 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

– Необходимо выработать механизм, который позволит своевременно отводить воду с федеральной автодороги А-147. Расчистку русел рек требуется вести на постоянной основе, – отметил глава города Алексей Копайгородский.

Напомним, что сильный дождь подтопил 17 улиц и три социальных объекта – горбольницу №3, детский сад №83 и музей истории Хостинского района.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что синоптик рассказал, почему ливни и шторма захватили Сочи этим летом.