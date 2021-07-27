«КП» - Кубань» на своем YouTube канале запускает «Без маски»

Герой первого выпуска «Без маски» - пиарщик, журналист, предприниматель Кирилл Половной.

«Комсомольская правда» - Кубань» представляет свой новый YouTube-проект, который получил название «Без маски». Журналист и директор издания Дмитрий Михеев будет вникать в детали, разбираться, почему все произошло так, а не иначе и выносить на суд зрителей истории из «жизни замечательных людей».

- Разумеется, масочный режим, мы соблюдаем. Просто герои будут показывать вам свое истинное лицо: без купюр и недомолвок, - говорит Дмитрий Михеев.

Герой первого выпуска «Без маски» - пиарщик, журналист, предприниматель Кирилл Половной.

Смотрите интервью «Без маски» 27 июля на YouTube-канале «Комсомольская правда» — Кубань».

Напомним, «КП» - Кубань» рассказывает о самых актуальных и значимых новостях Кубани и Адыгеи в вечернем выпуске «Новости за 1 минуту», который выходит в соцсетях «КП». За производство этого информационного дайджеста издание получило награду «Вместе медиа. Онлайн».