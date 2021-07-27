В Адлере произошла перестрелка

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В Сочи снова слышны выстрелы в Адлерском районе. Местные жители сообщают о стрельбе из травматического пистолета. По их словам, перестрелка произошла на улице Тимашевской.

По предварительной информации, есть раненный. Подробности происшествия выясняются.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Адлере две группы туристов из-за места на парковке устроили перепалку, которая переросла в перестрелку. Видео шумной ссоры размещено в соцсетях. Разгорелся спор, очень скоро стороны перешли на высокие тона. Далее на кадрах видно, как мужчины достали травматические пистолеты.

ЧП произошло на улице Гоголя в Адлерском районе. Очевидцы происшествия немедленно вызвали полицию, все участники конфликта были доставлены в отделение.