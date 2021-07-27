Спасатели на сочинском пляже Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи уволили сотрудника пляжа, который включил в перечень платных услуг работу спасателей. Табличка с указанием цены за спасение на воде уничтожена. Об этом сообщил представитель сёрф-станции VODA, которая является арендатором данной приморской территории.

- Помощь людям, терпящим бедствие на воде, оказывается без взимания платы в рамках обеспечения безопасности посетителей пляжа и с соблюдением требований законодательства, - обратил внимание представитель сёрф-станции.

По его словам, информация о платном спасении появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи владельцы пляжа включили в перечень платных услуг работу спасателей. В случае непредвиденных обстоятельств на воде туристам надо будет выложить 800 рублей.