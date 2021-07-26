Спасатель на сочинском пляже Фото: Юлия БАРАНОВА

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих: в Сочи владельцы пляжа включили в перечень платных услуг работу спасателей. В случае непредвиденных обстоятельств на воде отдыхающим надо будет выложить круглую сумму. Стоимость спасения - 800 рублей с каждого тонущего туриста.

- Это абсурд и обдираловка, - возмущаются гости закрытой пляжной зоны, где за аренду беседки, зонта и двух шезлонгов у воды просят 7 тысяч в день.

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Два шезлонга с матрасами под зонтом можно снять за 3500 рублей.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что безопасность на пляжах в купальный сезон обеспечивают более 700 матросов-спасателей. Каждый из них прошел специальный отбор и обучение. Ведь для работы на пляже спасатели должны хорошо плавать, нырять, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Переаттестацию они проходят ежегодно.

- На всех пляжах - и на воде, и на галечной полосе - должен дежурить профессиональный спасатель. Это одно из основных условий для открытия пляжной территории, наряду с террористической защищённостью и соблюдением санитарных норм, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Конечно, расценки на всех пляжах разные. Но в среднем за пластиковый лежак просят 300-500 рублей в день, за зонт – 400-600 рублей, за уютный мешок - 400-600 рублей. Пляжные качели с навесом можно снять за 150-200 рублей на час или за 700-800 рублей на целый день.

- Скоро уже за морской воздух будут деньги требовать, - возмущается пожилая курортница из города Каменск-Шахтинский (Ростовская область) и расстилает свое полотенце на гальку. – Обойдусь без «золотого» лежака, как в старые советские времена.

Сегодня средняя заполняемость объектов размещения в Сочи составляет около 90%. По последним данным сейчас в городе находятся более 200 тысяч туристов. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что почем на пляжах Сочи: за место под солнцем надо выложить круглую сумму. Полежать бесплатно у моря уже не получится.