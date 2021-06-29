Что почем на пляжах Сочи: за место под солнцем надо выложить круглую сумму

Почем лежак? Фото: Виктор КЛЮШКИН

Если есть на свете рай… Туристы со всей страны стремятся в райский уголок Кубани – на Черноморское побережье. Курорты заполнены отдыхающими, и ковидные ограничения никого не останавливают.

Когда отпуск в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи забит туристами. По мнению специалистов турбизнеса, курортный сезон 2021 войдет в историю как рекордный по числу гостей. С раннего утра отдыхающие бегут на пляж, чтобы успеть занять комфортное место под солнцем: на лежаке, под зонтом, на мягком мешке или на качелях. Сколько же надо заплатить за отдых с комфортом?

Летнее море Фото: Виктор КЛЮШКИН

Конечно, расценки на всех пляжах разные. Но в среднем за пластиковый лежак просят 300-500 рублей в день, за зонт – 400-600 рублей, за уютный мешок - 400-600 рублей. Пляжные качели с навесом можно снять за 150-200 рублей на час или за 700-800 рублей на целый день.

На качелях удобно, но дорого Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Скоро уже за морской воздух будут деньги требовать, - возмущается пожилая курортница из города Каменск-Шахтинский (Ростовская область) и расстилает свое полотенце на гальку. – Обойдусь без «золотого» лежака, как в старые советские времена.

Хорошо водичка Фото: Виктор КЛЮШКИН

А семья москвичей арендовала на целый день три лежака, три зонта и одни качели.

Загораем! Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Лежаки для нас с женой и моего брата, а на качелях дети сидят, - рассказывает глава семейства Михаил Белов. – Так и плачу каждый день 3800. Плюс стоянка у пляжа (мы приехали на машине) – 500 рублей в сутки. Прибавьте еще обед в кафе, воду, мороженное, кукурузу. Получается, что день у моря вылетает в копеечку – примерно в 15 тысяч рублей.

Зонты тоже в цене Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сегодня средняя заполняемость объектов размещения в Сочи составляет около 90%. По последним данным сейчас в городе находятся более 200 тысяч туристов.

Морское столпотворение Фото: Виктор КЛЮШКИН

– Гостей Сочи принимают 60 санаториев и пансионатов с лечением и около 100 отелей, детских лагерей и баз отдыха. Кроме того туристы заселяются в 2200 мини-гостиницы и гостевых домов, – сообщили в департаменте курортов и туризма администрации Сочи.

На море Фото: Виктор КЛЮШКИН

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.