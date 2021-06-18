Туристы загорают на буне: На сочинских пляжах мест уже нет

Место под солнцем
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Сочи забит туристами. По мнению специалистов турбизнеса, курортный сезон 2021 войдет в историю как рекордный по числу гостей. С раннего утра отдыхающие бегут на пляж, чтобы успеть занять комфортное место под солнцем: если не с лежаком, то хотя бы с зонтом.
Поплыли
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Сегодня средняя заполняемость объектов размещения в Сочи составляет более 83%. По последним данным сейчас в городе находятся более 180 тысяч туристов.
На пляже
Фото: Виктор КЛЮШКИН
– Для гостей Сочи работают 60 санаториев и пансионатов с лечением, 99 объектов размещения: отелей, детских лагерей и баз отдыха. А также - более 2200 мини-гостиниц и гостевых домов, – подчеркнула директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.
В 7:00 у моря еще есть свободные места
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Какой отдых без перекуса? Но несанкционированная торговля едой на пляже таит массу опасностей.
Вечернее море
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Во время рейдов в Сочи за неделю было составлено 166 административных протоколов за торговлю в непредусмотренных для этого местах, в том числе и на гальке. Кроме того, во время проверок совместно с полицейскими изъято более 500 литров нелегального алкоголя.
К морю
Фото: Виктор КЛЮШКИН
- Выпил-окунулся-выпил. Вот формула моего отдыха, - признался «Комсомольской правде» - Кубань» турист из Магадана. – Я не люблю бежать на море ни свет, ни заря. Поэтому всегда загораю на полотенце.
Пляж к 8:00
Фото: Виктор КЛЮШКИН
А вот семья Иваньковых торопится на пляж, как на работу. К 7 утра они уже на месте: «бронируют» четыре лежака и два зонта на целый день.
Морская звезда
Фото: Виктор КЛЮШКИН
- Вскакиваем по первому сигналу будильника и мчимся к морю, - улыбается глава семейства Михаил. – Наш девиз: «Не проспи лето».
Когда места на гальке не хватает, туристы загорают на бунах.
Людей с каждым часом все больше
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось.
Утро на пляже
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.
Водичка освежает
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи не резиновый: туроператоры просят открыть границы из-за нехватки мест на курорте. До осени все туры в санатории и отели распроданы.