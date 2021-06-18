Туристы загорают на буне: На сочинских пляжах мест уже нет

Место под солнцем Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи забит туристами. По мнению специалистов турбизнеса, курортный сезон 2021 войдет в историю как рекордный по числу гостей. С раннего утра отдыхающие бегут на пляж, чтобы успеть занять комфортное место под солнцем: если не с лежаком, то хотя бы с зонтом.

Поплыли Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сегодня средняя заполняемость объектов размещения в Сочи составляет более 83%. По последним данным сейчас в городе находятся более 180 тысяч туристов.

На пляже Фото: Виктор КЛЮШКИН

– Для гостей Сочи работают 60 санаториев и пансионатов с лечением, 99 объектов размещения: отелей, детских лагерей и баз отдыха. А также - более 2200 мини-гостиниц и гостевых домов, – подчеркнула директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

В 7:00 у моря еще есть свободные места Фото: Виктор КЛЮШКИН

Какой отдых без перекуса? Но несанкционированная торговля едой на пляже таит массу опасностей.

Вечернее море Фото: Виктор КЛЮШКИН

Во время рейдов в Сочи за неделю было составлено 166 административных протоколов за торговлю в непредусмотренных для этого местах, в том числе и на гальке. Кроме того, во время проверок совместно с полицейскими изъято более 500 литров нелегального алкоголя.

К морю Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Выпил-окунулся-выпил. Вот формула моего отдыха, - признался «Комсомольской правде» - Кубань» турист из Магадана. – Я не люблю бежать на море ни свет, ни заря. Поэтому всегда загораю на полотенце.

Пляж к 8:00 Фото: Виктор КЛЮШКИН

А вот семья Иваньковых торопится на пляж, как на работу. К 7 утра они уже на месте: «бронируют» четыре лежака и два зонта на целый день.

Морская звезда Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Вскакиваем по первому сигналу будильника и мчимся к морю, - улыбается глава семейства Михаил. – Наш девиз: «Не проспи лето».

Когда места на гальке не хватает, туристы загорают на бунах.

Людей с каждым часом все больше Фото: Виктор КЛЮШКИН

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось.

Утро на пляже Фото: Виктор КЛЮШКИН

Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Водичка освежает Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи не резиновый: туроператоры просят открыть границы из-за нехватки мест на курорте. До осени все туры в санатории и отели распроданы.