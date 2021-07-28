Сочинская теннисистка Елена Веснина вышла в четвертьфинал Олимпиады

Елена Веснина. Фото: администрации края.

Сочинская теннисистка Елена Веснина буквально пару часов назад сумела пробиться в полуфинал вместе с Вероникой Кудерметовой. Они разгромили соперниц из Украины. А теперь она сумела выйти в четвертьфинал Олимпиады, сыграв в миксте с Асланом Карацевым.

Пара обыграла французов со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

За выход в полуфинал Веснина и Карацев поспорят с победителями матча Паула Бадоса / Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ига Свентек / Лукаш Кубот (Польша).

Напомним, ранее сообщалось, что Елена Веснина на Олимпиаде в Токио пожертвовала матчем, чтобы сберечь силы для победы в паре.