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Общество28 июля 2021 18:44

На Кубани уволили руководителя отдела Роспотребнадзора

Женщину подозревают во взяточничестве
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Скрин видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Скрин видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани уволили руководителя отдела Роспотребнадзора. Женщину подозревают во взяточничестве. Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на заседании коллегии по подведению итогов работы органов прокуратуры края в первом полугодии.

- В результате прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия уволен начальник отдела краевого Роспотребнадзора, в отношении нее сейчас осуществляется контроль за расходами, - сказал Сергей Табельский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в управлении Роспотребнадзора на Кубани в марте проводились обыски по делу о взяточничестве. Фигурантом уголовного дела стала начальник одного из отделов краевого ведомства. По данным следствия, женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации.