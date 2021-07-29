Елена Веснина. Фото: администрации края.

Сочинская теннисистка Елена Веснина не вышла в финал Олимпиады. За медаль они боролись с чемпионками «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой из Чехии.

В итоге россиянки уступили сопераницам. После первых двух сыгранных сетов счет был 1-1 (3:6, 6:3). Исход встречи решил тай-брейк за выход в финал. И, к сожалению, его наши теннисистки проиграли.

Таким образом, Вероника Кудерметова и Елена Веснина не смогли выйти в финал женского теннисного турнира в парном разряде и сыграют лишь в бронзовом матче

Напомним, ранее сообщалось, что сочинская теннисистка Елена Веснина вышла в четвертьфинал Олимпиады. Она сыграла в миксте с Асланом Карацевым.

Кстати, Елена Веснина на Олимпиаде в Токио пожертвовала матчем, чтобы сберечь силы для победы в паре.