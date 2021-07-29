Фото: belavia.by

«Белавиа» возобновит в августе регулярные полеты в города Кубани. На 7 августа запланирован первый рейс из Минска в Сочи. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

- Полеты из столицы Беларуси будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам, - рассказали в компании.

С 8 августа стартуют регулярные полеты из Минска в Краснодар и обратно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Египта в Белоруссию, вынуждено сел в аэропорту Краснодара 2 июня. Об этом сообщили в Краснодарском международном аэропорту.