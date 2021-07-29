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Общество29 июля 2021 17:20

В отелях Сочи проходят рейды по проверке ПЦР-тестов у отдыхающих

Серьезных нарушений не обнаружено
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: sochi.ru.

Фото: sochi.ru.

За июль в отелях и гостиницах Сочи провели свыше 270 рейдов по проверке соблюдения требований, согласно которым у всех туристов, отдыхающих в Краснодарском крае, должны быть отрицательные ПЦР-тесты. Серьезных нарушений не выявили.

Также администрация города продолжает наблюдать за работой сотрудников отелей.

- Усилены требования к работе обслуживающего персонала в условиях ограничений, - сообщает Светлана Батяйкина, директор департамента курортов и туризма мэрии Сочи, - Им рекомендуется усилить санобработку помещений и контактных поверхностей в номерах и в общественных зонах. Проверяется соблюдение сотрудниками масочного режима и создание условия для обеспечения социальной дистанции для отдыхающих.

При выявлении нарушений руководителям учреждений грозит штраф или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Напомним, уже с 1 августа отдохнуть на курортах Кубани смогут лишь те туристы, у которых имеется сертификат о вакцинации. Непривитым отдыхающим придется пройти вакцинацию в течение 3 дней после приезда.