Сочинская теннисистка Елена Веснина вышла в полуфинал Олимпиады

Елена Веснина. Фото: администрации края.

29 июля у Елены Весниной был особенно сложный день. Несколько часов назад она боролась вместе с Вероникой Кудерметовой за выход в финал, а теперь вышла на корт с Асланом Карацевым в миксте.

В 1/4 финала паре удалось обыграть польских спортсменов - Ига Свентек и Лукаш Кубот уступили со счетом 6:4, 6:4. А это значит, что россияне получают путевку в полуфинал.

Стоит сказать, что за выход в финал сочинка вместе с Асланом Карацевым поспорят с победителями матча Лаура Зигемунд / Кевин Кравиц (Германия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия).

Отметим, что у Елены Весниной также есть шанс побороться за бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что сочинская теннисистка на Олимпиаде в Токио пожертвовала матчем, чтобы сберечь силы для победы в паре.