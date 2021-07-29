На Кубани адвоката приговорили к 10 месяцем колонии за мошенничество

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В Новороссийске адвоката приговорили к 10 месяцем колонии. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Адвокат Армен Акопян признан виновным по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Адвокат защищал местного жителя, который тоже обвинялся в мошенничестве. Он предложил мужчине уладить дело "без тюрьмы" за 350 тысяч рублей. Но подзащитный обратился в силовые структуры. Адвокат был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю в момент получения взятки.

- Суд назначил виновному 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре осудили адвоката за предложение посредничества во взяточничестве.