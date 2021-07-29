Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Яблоновский мост намечено сдать на год раньше – в 2023 году. Техническая готовность нового дорожного сооружения составляет порядка 50%. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Рассматриваем возможность дополнительного финансирования строительства моста, чтобы дать возможность завершить объект на год раньше , – отметил в рамках рабочей поездки в Краснодарский край вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, благодаря федеральной поддержке удалось ускорить темпы строительства в 2,5 раза.

- Мост позволит разгрузить это направление и значительно снизит вероятность заторов на выезде из Краснодара в сторону побережья, – отметил глава региона.

Напомним, что длина путепровода достигнет 400 метров. Мост оборудуют тротуаром и велосипедной дорожкой. В этом году специалисты планируют завершить работы по устройству всех опор, изготовить 6050 тонн металлоконструкций и смонтировать из них 50%