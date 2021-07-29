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Общество29 июля 2021 20:14

На курортах Кубани на реконструкцию очистных сооружений будет выделено 58 млрд рублей

Для модернизации объектов создадут федеральную рабочую группу
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На курортах Кубани на реконструкцию очистных сооружений будет выделено 58 млрд рублей. Для модернизации объектов создадут федеральную рабочую группу. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

По словам зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, есть договоренность создать рабочую группу, которая возьмет на себя координацию и управление строительными работами.

– В первую очередь требуется реконструкция 16 объектов в Сочи, Новороссийске, Анапе, Туапсинском районе и Ейске, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что новые очистные сооружения в Белореченске улучшат качество питьевой воды для 50 тысяч человек.