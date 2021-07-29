На Кубани водитель потерял сознание за рублем и погиб в аварии

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55-летний водитель ВАЗ-2107 потерял сознание за рублем и погиб в аварии под Новороссийском. Его машина врезалась в дорожное ограждение. Об этом сообщили в ГИБДД по Новороссийску.
- Мужчина скончался до приезда скорой помощи, - отметили в Госавтоинспекции.
На участке дороги, где произошло ДТП, в этот момент как раз проводился ремонт ограждения. По счастливой случайности дорожные рабочие не пострадали.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в сочинском поселке Дагомыс водитель уснул за рулем и влетел в толпу пешеходов. В результате один человек погиб и троих отвезли в больницу