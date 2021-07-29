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Происшествия29 июля 2021 20:44

На Кубани водитель потерял сознание за рублем и погиб в аварии

Его машина въехала в дорожное ограждение
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото @gibdd_nvrsk

Фото @gibdd_nvrsk

55-летний водитель ВАЗ-2107 потерял сознание за рублем и погиб в аварии под Новороссийском. Его машина врезалась в дорожное ограждение. Об этом сообщили в ГИБДД по Новороссийску.

- Мужчина скончался до приезда скорой помощи, - отметили в Госавтоинспекции.

На участке дороги, где произошло ДТП, в этот момент как раз проводился ремонт ограждения. По счастливой случайности дорожные рабочие не пострадали.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в сочинском поселке Дагомыс водитель уснул за рулем и влетел в толпу пешеходов. В результате один человек погиб и троих отвезли в больницу