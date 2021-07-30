Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани завершилась экспедиция «Битва за Кавказ». Участники обнаружили останки 27 неизвестных красноармейцев.

Напомним, что экспедиция проходила в окрестностях села Кеслерово в Крымском районе. Во время поисков участники обнаружили останки 27 бойцов.

Отмечается, что на этом же месте поисковые отряды Новороссийска обнаружили записки в смертном медальоне. Он принадлежал красноармейцу-санитару Василию Кузьмичу Орешникову. Благодаря этой находке специалисты продолжили архивную работу по установлению имен солдат, которые сражались в 1279 стрелковом полку 389 стрелковой дивизии.

Еще одной важной частью экспедиции «Битва за Кавказ» стало выявление перспективных территорий для будущих поисков.