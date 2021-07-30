Пострадавшим в пожаре Горячего Ключа выплатили около 3 миллионов рублей

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Жителям Горячего Ключа, пострадавшим при пожаре в многоэтажном доме «Новый град», выплатили компенсацию на сумму около 3 миллионов рублей. По предварительным данным, денежные средства уже получили 76 жителей. На данный момент в жилом комплексе завершаются восстановительные работы.

- Специалисты уже полностью восстановили коммуникации, перекрыли сгоревшую часть кровли. Строителям осталось сделать боковые свесы и реконструировать арки над окнами верхнего этажа, - сообщается в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ЧП случилось в ночь со 2 на 3 июля. На улице Ярославского загорелась кровля многоэтажного дома «Новый град». Возгорание произошло из-за неисправной проводки