Пробка в сторону Чёрного моря растянулась на десятки километров

Пробка начинается от Горячего Ключа Фото: Зоя ВИШНЕВАЯ

Летом через Краснодарский край транзитом к морю на автомобилях едут тысячи туристов из других регионов России. То, что творится на трассах - страшно представить. Отдыхающие, которые решили рвануть на Черноморское побережье на машине, становятся заложниками бесконечных заторов.

- Сотрудники ГИБДД во время летнего курортного сезона дежурят на дороге. Их маршрут патрулирования пролегает на протяжении всех трасс в Краснодарском крае, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кубани. - Особое внимание уделяется самым оживленным участкам, где идет пересечение пешеходных и транспортных потоков.

В выходные дни пробки становятся с раннего утра.